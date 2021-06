Markus Schopp beim Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis zum kommenden EURO-Achtelfinalspiel gegen Italien: „Die Italiener können Österreich sehr gut einschätzen. Die werden uns nicht unterschätzen“

Der Hartberg-Trainer über seine Vertragsverlängerung: „Ich habe gesagt, dass ich mich für einen nächsten Schritt bereit sehen würde. Aber der nächste Schritt definiert sich nicht nur über den Namen eines Vereins“

Schopp über das ÖFB-Team: „Der eine oder andere Spieler hat sich etabliert. Grillitsch war für mich, vor allem im letzten Spiel, der absolute Schlüsselspieler”

Der Hartberg-Trainer über die Saisonziele: „Das größte Ziel für einen Verein in der Größendimension von Hartberg ist, nicht nur in der Liga zu bleiben, sondern auch gewisse Dinge zu bestätigen, gewisse Dinge voranzutreiben“

Schopp angesprochen auf das Saisonauftaktspiel gegen Rapid: „Wir müssen dort als Hartberg nicht gleich alles zerreißen, aber unser Anspruch ist es, dort ein sehr gutes Spiel zu machen“

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis war Markus Schopp, Trainer TSV Hartberg.

…angesprochen auf seine Transferwünsche für die kommende Saison und insbesondere auch auf Paul Mensah: „Ich glaube, dass wir auf der zentralen Position noch ein Thema haben, ich glaube, dass wir im Offensivbereich Handlungsnotwendigkeit haben und auch im Defensivverbund ist es eine Situation, wo wir hoffentlich eine ähnlich gute Entscheidung treffen, wie in den letzten Saisonen. Bezüglich Paul Mensah: der trainiert bei uns mit. Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler.“

…über die entscheidenden Faktoren für die Vertragsverlängerung beim TSV Hartberg: „Ich habe am Ende der letzten Saison oft gesagt, dass ich mich für einen nächsten Schritt bereit sehen würde. Aber für den nächsten Schritt muss natürlich vieles passen. Und der nächste Schritt definiert sich nicht nur über den Namen eines Vereins, sondern der definiert sich auch über die Möglichkeiten, die man hat und vor allem auch die persönliche Perspektive, die man sich dann dort gibt. Dementsprechend war es für mich extrem interessant, wie Hartberg versucht hat, ein Bild vom Verein zu zeichnen, wie sie den Verein in der nächsten Zeit sehen wollen. Es war dann für mich auch wichtig, eine schnelle Entscheidung zu treffen, weil man ja überall eine Planungssicherheit haben möchte und es für mich in Hartberg sehr wichtig war, mit meinen Ideen so schnell als möglich voranzuschreiten.“

…angesprochen auf die Ziele für die nächste Saison: „Das größte Ziel für einen Verein in der Größendimension von Hartberg ist, nicht nur in der Liga zu bleiben, sondern auch gewisse Dinge zu bestätigen, gewisse Dinge voranzutreiben. Wir sind in den drei Saisonen jetzt immer sehr knapp an der Meistergruppe gewesen – einmal haben wir es geschafft, zwei Mal nicht. Es wäre für uns eine extrem große Geschichte, dieses Ziel wieder zu erreichen. Aber dafür müssen wir Gas geben, wir dürfen uns nicht auf Dingen ausruhen, die in den letzten Jahren gut funktioniert haben, sondern müssen kreativ sein und uns weiterbewegen. Die Jungs, wenn man sich die erste Trainingswoche ansieht, haben richtig Gas gegeben. Daran sieht man, dass sie wirklich bereit sind, den Weg weiterzugehen.“

…über das Auftaktspiel in der neuen Saison gegen Rapid: „Gegen Rapid zu spielen, ist immer interessant. Wir müssen dort als Hartberg nicht gleich alles zerreißen, aber unser Anspruch ist es, dort ein sehr gutes Spiel zu machen. Und ich glaube, dass wir es in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen haben, dass wenn wir ein gutes Spiel in Wien machen, wir auch was mitnehmen können. Das muss unser Ziel sein.“

…zum kommenden EURO-Spiel gegen Italien: „Der Anspruch in Österreich ist ja mittlerweile, nicht nur ins Achtelfinale zu kommen, sondern vielleicht auch weiter zu kommen. Aber wenn man die italienische Mentalität kennt, dann ist es auch immer der Anspruch, einen Titel zu holen. Die ersten Spiele geben auch Anlass für eine extrem große Hoffnung, diesen Titel wirklich zu holen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Italiener Österreich sehr gut einschätzen können. Die werden uns nicht unterschätzen.“

…über positive Überraschungen im ÖFB-Team: „Ich finde, dass sich der eine oder andere Spieler etabliert hat. Wenn ich mir den Grillitsch hernehme, der vor allem im letzten Spiel für mich der absolute Schlüsselspieler war, der das Spiel getragen hat, dann finde ich, dass es eine interessante Konstellation ist. Wir spielen in London, spielen wieder auswärts – die Italiener hatten bis dato drei Heimspiele – das ist vielleicht ein Faktor, der für uns spricht.“

…angesprochen auf die Thematik David Alaba und seine Position: „Einen Spieler mit der Qualität vom Alaba brauchst du in der österreichischen Nationalmannschaft in einer Position, wo er dir einfach mehr geben kann, wo er einfach gewisse Räume vorfindet.“

…über seinen Titelfavoriten für diese Europameisterschaft: „Die Franzosen. Die sind richtig gut und sind bis dato, glaube ich, nur so hoch gesprungen, wie sie springen mussten. Da liegt richtig viel Potenzial. Dementsprechend sind sie für mich Topfavorit auf den Titel. Dahinter gibt es ein Hauen und ein Stechen, wer eventuell den Franzosen den Sieg streitig machen kann.“

…sein Tipp zum Spiel Österreich gegen Italien: „Ein 2:2 über 120 Minuten und den entscheidenden Elfmeter schießt Grillitsch.“

