Markus Schopp feiert im Linzer Derby sein Debüt: Die ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Das Duell der Stadtrivalen zwischen Blau-Weiß Linz und dem LASK am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Zuvor am Samstag Red Bull Salzburg – Austria Klagenfurt und WAC – Rapid live bei Sky

Tabellenführer Sturm zu Gast bei Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag außerdem GAK 1902 – Altach und Hartberg – WSG Tirol exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag sowie Andreas Herzog & Alfred Tatar am Sonntag

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live mit dem Sky X-Traumpass

Die ADMIRAL Bundesliga kehrt an diesem Wochenende mit einem emotionalen Kracher aus der Länderspielpause zurück. Alle Partien des 6. Spieltags sehen Fans nur bei Sky.

Das Linzer Derby mit dem Trainer-Debüt von Markus Schopp für den LASK am Samstag nur bei Sky

Am Samstag kommt es zum ersten großen Derby der Saison, wenn Blau-Weiß Linz auf den LASK trifft. Der LASK trennte sich in der Vorwoche von Trainer Thomas Darazs, dessen Position der bisherige Hartberg-Coach Markus Schopp übernommen hat. Findet der LASK gegen den Stadtrivalen zurück in die Erfolgsspur? Die Antwort sehen Sky Zuseher:innen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor trifft Red Bull Salzburg auf Austria Klagenfurt. Gegen Rapid mussten die Salzburger vor zwei Wochen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen und vorläufig die Tabellenführung abgeben. Wie sich die Elf von Pepijn Lijnders gegen Klagenfurt schlägt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel treffen in Wolfsberg der WAC und Rapid aufeinander. Ob die Hütteldorfer ihre starke Form erneut unter Beweis stellen können, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf den spannenden Fußball-Nachmittag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Tabellenführer Sturm zu Gast bei Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag trifft Austria Wien auf Sturm Graz. Die Grazer konnten vor der Länderspielpause die Tabellenführung zurückerobern und wollen diese verteidigen, während die Wiener Veilchen nach vier Bundesliga-Spielen ohne Niederlage weiter punkten wollen. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor treffen der GAK 1902 und die Altacher aufeinander. Der Aufsteiger wartet nach fünf Runden weiterhin auf seinen ersten Sieg und will diesen nun gegen die Altacher einfahren. Ob dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich ist die WSG Tirol bei den Hartbergern zu Gast, die nach dem Abgang von Markus Schopp interimistisch durch Markus Karner und Manuel Prietl betreut werden. Diese Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Nachmittagspartien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Ab 13:30 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag mit Moderator Jörg Künne und den Sky Experten Andreas Herzog & Alfred Tatar live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 14. September 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 15. September 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

Grazer AK 1902 – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Andreas Herzog & Alfred Tatar

Bild: GEPA