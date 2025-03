Markwert-Update: Sangare und ein Salzburger als große Gewinner

Nach Ende des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga hat das Online-Portal „transfermarkt.at“ ein Zwischen-Update erstellt und die Marktwerte angepasst. Die beiden größten Gewinner kommen von Red Bull Salzburg und vom SK Rapid.

Das größte Plus verzeichnete dabei Salzburg-Verteidiger Joane Gadou, der seinen Marktwert von fünf auf acht Millionen Euro steigern konnte. Der erst 18-jährige Franzose ist seit dem Amtsantritt von Trainer Thomas Letsch in der Salzburger Innenverteidigung an der Seite von Samson Baidoo gesetzt und überzeugt mit stabilen Auftritten.

Sangare steigert Marktwert – Minus bei Neuzgang Amane

Ebenfalls kräftig zulegen konnte Rapid-Profi Mamadou Sangare, dessen Marktwert von 4,5 auf sechs Millionen Euro stieg. Sangare spielt seit seinem Sommerwechsel eine tragende Rolle bei den Hütteldorfern und hat mit seinen Leistungen bereits im Winter Interesse aus dem Ausland geweckt. So lehnte Rapid ein 8-Millionen-Angebot von Feyenoord Rotterdam für Sangare ab, der die Grün-Weißen im Sommer für eine noch höhere Summe verlassen könnte.

Als Vorgriff für einen Abgang von Sangare verpflichtete Rapid im Winter Romeo Amane, der jedoch aufgrund einer Zehenverletzung noch kein Spiel für Rapid absolvierte. Der Marktwert des jungen Ivorers fiel daher von fünf auf vier Millionen. An den schwedischen Klub BK Häcken überwies Rapid im Winter eine Sockelablöse von 1,3 Millionen Euro. Allerdings kann durch verschiedene Boni die Gesamtablöse noch auf 2,5 Millionen Euro steigen.

Fitz Fitz knackt erstmals Drei-Millionen-Marke

Bei Austria Wien verzeichnete Topscorer Dominik Fitz einen Marktwert-Anstieg von 2,5 auf drei Millionen Euro.

Im Sommer könnte der Offensivmann den Veilchen einen Geldregen bescheren. Zuletzt rankten sich Gerüchte um ein Engagement in der amerikanischen MLS.

Fitz spricht bei „Talk und Tore“ über Zukunftspläne

Hinteregger mit leichtem Plus

Nach seinem Comeback im Profi-Bereich hat auch Klagenfurt-Verteidiger Martin Hinteregger seinen Marktwert wenig überraschend steigern können. Der Kärntner hat laut „transfermarkt.at“ einen Marktwert von 800.000 Euro (zuvor 500.000 Euro).

Auch beim zweiten Kärntner Bundesligateam aus Wolfsberg gibt es einen großen Gewinner. WAC-Verteidiger Chibuike Nwaiwu verdoppelte seinen Wert von 1,5 auf drei Millionen Euro.

Zwei Sturm-Profis mit leichten Minus

Bei Tabellenführer Sturm Graz verzeichnen zwei Spieler leichte Verluste. Zum einen sank der Martkwert von Verteidiger Gregory Wüthrich von vier auf 3,5 Millionen Euro. Der Schweizer stand im Winter vor einem Wechsel zum 1. FC Köln, der Deal scheiterte aber wie schon ein Jahr zuvor (damals beim FC Augsburg) am Medizincheck. Wüthrichs Vertrag bei den Grazern läuft im Sommer aus, ein ablösefreier Abgang erscheint derzeit als wahrscheinlichstes Szenario.

Ebenfalls leicht abgebaut hat Bayern-Leihspieler Lovor Zvonarek, der zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und unter Neo-Trainer Jürgen Säumel keine Rolle mehr spielt. Der Kroate fällt von 2,5 auf zwei Millionen Euro.

