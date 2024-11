Marlies Raich heizt Gerüchte um Comeback an

In der Ski-Welt sorgt das nächste Gerücht um ein mögliches Comeback für Aufsehen. Marlies Raich postete auf Instagram ein Video von sich beim Slalom-Training am Pitztaler Gletscher und den Worten: „Ein neues Kapitel öffnet sich und meine Vorfreude ist groß.“ Der Hashtag #backinthegates (zurück in den Toren) lässt die Ski-Fans nun mit einer Rückkehr kokettieren.

Mit Marcel Hirscher, Lindsey Vonn und der ehemaligen Salzburger Slalom-Queen könnte somit der dritte Ski-Star vergangener Tage gewillt sein, eine Wildcard für eine Rückkehr in den Weltcup anzunehmen. Die mittlerweile 43-jährige Raich, zuvor Schild, gewann viermal den Slalomweltcup und gewann zweimal WM-Gold. Ihre Karriere beendete die nun dreifache Mutter bereits vor über zehn Jahren im September 2014.

Zahlreiche Aktive und Ex-Aktive kommentierten ihr Posting teils begeisternd. „Du kommst auch zurück!!! Ich muss zurück zum Training“, schrieb etwa die US-Amerikanerin Julia Mancuso. Raich antwortete: „Das solltest du!“

(APA)/ Foto: GEPA