Marokko gewinnt WM-Test gegen Madagaskar klar
WM-Teilnehmer Marokko hat sein vorletztes Testspiel vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada problemlos gewonnen. Die Löwen vom Atlas besiegten die Auswahl von Madagaskar 4:0 (2:0).
In Rabat war Ismael Saibari von der PSV Eindhoven zweifacher Torschütze (4. und 25.) für die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi. Den Endstand stellten Soufiane Rahimi her (78., Foulelfmeter) und Ayoub El Kaabi (87.). Madagaskars El Hadary Raheriniaina sah die Rote Karte (79.).
Marokko, WM-Vierter von 2022, nimmt zum siebten Mal seit 1970 an einer WM-Endrunde teil. Vor dem Auftaktspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien am 13. Juni in East Rutherford/New Jersey bestreiten die Nordafrikaner am Sonntag im nahegelegenen Harrison noch ein Testspiel gegen Norwegen. Die weiteren Gegner in der Gruppe C sind Haiti und Schottland.
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(SID)/Bild: Imago