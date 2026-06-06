Márquez im Balaton Park nicht zu schlagen

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez bleibt in Ungarn ungeschlagen. Nach seinem Doppelsieg bei der Premiere auf dem Balaton Park Circuit im Vorjahr gewann der Spanier am Samstag auf der achten WM-Station überlegen das Sprintrennen. Es war für den Ducati-Piloten in dieser Saison der dritte Sieg in einem Kurzrennen, zuvor hatte Márquez in Goiania/Brasilien und Jerez/Spanien triumphiert.

Márquez, der wie 2025 das Qualifying gewann und von der Pole Position ins Rennen ging, gelang im Sprint über 13 Runden ein Start-Ziel-Sieg. Pedro Acosta (Spanien/KTM) musste früh abreißen lassen und wurde mit gut 1,5 Sekunden Rückstand Zweiter, Rang drei ging an WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi. Der Italiener baute seine Führung im Klassement aus, da sein Aprilia-Teamkollege und ärgster Verfolger Jorge Martín (Spanien) nur Sechster wurde. Bezzecchi hat 20 Punkte Vorsprung.

Titelverteidiger Márquez hatte am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Italien in Mugello sein Comeback gegeben. Zuvor war der 33-Jährige nach zwei Operationen bei zwei Grands Prix ausgefallen. Der Große Preis von Ungarn findet am Sonntag (14.00 Uhr) statt.

(SID) / Bild: Imago