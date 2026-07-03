Marsch: Kanada-Duell mit Marokko „gewaltige Herausforderung“

Nationaltrainer Jesse Marsch sieht seine Kanadier im WM-Achtelfinale gegen Marokko als klaren Underdog.

„Wir wissen, dass uns eine gewaltige Herausforderung gegen eine wirklich talentierte Mannschaft bevorsteht, die buchstäblich null Schwächen hat“, sagte der 52-jährige Ex-Salzburg-Coach vor dem Spiel am Samstag (19.00 Uhr MESZ) in Houston.

„Wenn du über Marokko sprichst, sprichst du über ein Team mit unglaublichem individuellen Talent. Ihr Selbstbewusstsein, ihr Swag, mit dem sie spielen …“, sagte Marsch, der den WM-Halbfinalisten von 2022 im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande live in Monterrey verfolgt hatte. Vor dem historisch ersten Achtelfinale der Kanadier stellte er aber auch klar: „Wir haben keine Angst und freuen uns auf diese Challenge.“

Marsch hofft auf Davies-Einsatz

Rückkehrer Alphonso Davies werde „zur Verfügung stehen“, sagte Marsch. Kanada stelle sich auf „eine unglaublich laute und toughe Atmosphäre“ im NFL-Stadion der Houston Texans ein, meinte Abwehrspieler Alistair Johnston: „Es wird Geräusche geben, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie in einem Stadion überhaupt möglich sind. Wenn ein Spieler nicht voll da ist oder es nur ein Prozent weniger ist, kann man zerlegt werden – besonders in dieser Phase des Turniers, wenn man gegen die Titanen des Weltfußballs spielt.“