Marsch vor Bayern-Duell: “Wahrscheinlich die beste Mannschaft seit Barca mit Pep Guardiola“

Mit einem 5:0-Schützenfest über die WSG Tirol hat sich Red Bull Salzburg für den Champions-League-Hit am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky – Streame das Spiel mit Sky X) gegen Titelverteidiger Bayern München warmgeschossen. Die Rotationself von Jesse Marsch zeigte sich gerade in der ersten Hälfte vom spielerischen Ansatz der WSG zwar sichtlich beeindruckt, machte letztlich aber doch kurzen Prozess. Danach blickte man bereits gespannt einer “unglaublich großen Prüfung” gegen David Alaba und Co. entgegen.

Jesse Marsch über das bevorstehende Champions-League-Duell mit Bayern München: „Was für eine große Herausforderung für uns. So schade, dass wir ohne Fans spielen müssen, es ist schrecklich. Es ist eine Prüfung, eine unglaublich große Prüfung, für unsere Qualität, Mentalität, Vorbereitung, für alles, ein ‚final exam‘. Die Vorfreude ist groß, wir sind sehr begeistert und bereit. Wir haben keine Angst, aber wir verstehen, wie gut sie sind, wahrscheinlich die beste Mannschaft seit Barca mit Pep.“

VIDEO-Highlights: Red Bull Salzburg vs. WSG Tirol 5:0

