Martin Harnik wird neuer Sky-Experte für die Deutsche Bundesliga

Die Sky Experten: Martin Harnik, Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi, Erik Meijer und Patrick Helmes begleiten im Wechsel das Freitagabendspiel

Die Moderatorinnen: Britta Hofmann, Katharina Kleinfeldt, Mara Mones und Nele Ocik führen durch die Deutsche Bundesliga zur Primetime

Der generationenübergreifende Doppel-Kommentar mit den Duos Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sowie Hansi und Cornelius Küpper

Wenn am Freitag, den 22. August die Deutsche Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig in ihre 63. Spielzeit startet, ist Sky Sport live dabei. Der Saisonauftakt in der Allianz Arena ist zugleich der Beginn der neuen Rechteperiode, in der Sky Sport künftig alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga live übertragen wird, bis auf drei Spiele pro Saison alle exklusiv.

Den Auftakt des Wochenendes in der Deutschen Bundesliga zur Primetime präsentiert Sky Sport im neuen „Flutlicht-Freitag“ – immer ab 19:30 bis 23:15 Uhr live aus dem Stadion.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport Deutschland: „Die Bundesliga am Freitagabend hat eine ganz besondere Atmosphäre. Dieses Gefühl wollen wir auch mit unserer Übertragung transportieren und den Fans zur besten Sendezeit die richtige Mischung aus großem Sport und bester Unterhaltung bieten. Der Flutlicht-Freitag verspricht echte Spitzenspiele und den perfekten Auftakt in das Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport.“

Die Fans dürfen sich auch auf neue Gesichter und neue Sendungen am Freitagabend freuen. Die Sky Experten Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi, Erik Meijer und Patrick Helmes, sind erstmals am Spielfeldrand in der Deutschen Bundesliga für Sky Sport im Einsatz. Verstärkung erhalten sie dabei vom 68-fachen ÖFB-Teamspieler und neuen Sky Experten Martin Harnik. Sie werden im Wechsel über die Partie des Abends, den bevorstehenden Spieltag sowie die News der vorangegangenen Woche sprechen.

Durch die Eröffnung des Wochenendes in der Deutschen Bundesliga werden ebenfalls im Wechsel vier Moderatorinnen führen – Britta Hofmann, Katharina Kleinfeldt, Mara Mones und Nele Ocik.

Neben der jeweiligen Paarung am Spielfeldrand werden auch am Mikrofon immer zwei Stimmen zu hören sein. Die Kommentatoren-Duos Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sowie Hansi Küpper und Sohn Cornelius Küpper werden die Deutsche Bundesliga am Freitagabend im generationenübergreifenden Doppel-Kommentar begleiten.

Während des Freitagabendspiels präsentiert Sky Sport künftig „Sky Sport Fantasy“ auf Sky Sport Bundesliga 3. Erstmals werden an jedem Freitagabend in der Deutschen Bundesliga Fantasy-relevante Statistiken, Punktestände und Grafiken in einer eigenen Übertragung gezeigt – erweitert um Elemente des beliebten Tactical Feeds. Begleitet wird die Sendung von einem speziell produzierten Kommentar, der nicht nur das laufende Spiel, sondern auch den bevorstehenden Spieltag aus Fantasy-Perspektive beleuchtet. Darüber hinaus wird es zahlreiche weitere Fantasy-Elemente rund um den Spieltag der Deutschen Bundesliga geben, um User, die ihr eigenes virtuelles Team aus echten Spielern aus der Deutschen Bundesliga aufstellen, kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten. Realisiert wird das Ganze mit der Unterstützung und Expertise von Kickbase – der führenden Fußball-Fantasy-Manager-App im deutschsprachigen Raum. Die DFL unterstützt das Projekt, indem sie Sky die notwendigen Rechte zur Bearbeitung des Sendesignals einräumt.

538 Live-Spiele der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.

Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Bild: Imago