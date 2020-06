Martin Kobras: “Ein gebrauchter Tag”

via

Altach ist nach dem 1:1 gegen Admira Wacker weiterhin in der Qualifikationsgruppe unbesiegt. Torhüter Kobras, beim Gegentor und vor dem Elfmeter der Admiraner fehlerhaft, rettete in der Schlussphase doch noch einen Punkt für die Vorarlberger.



Beinahe ein tragischer Held: Martin Kobras! Nach dem 1:0 kostete ein schlechtgefausteter Ball die Führung. In der zweiten Hälfte foulte er Jimmy Hoffer im Strafraum, den Elfer hielt er danach gut. “Ein gebrauchter Tag, doch dann ist es nicht so schlecht für mich ausgegangen. Hoffer ist routiniert, war nicht viel. Ich habe es der Mannschaft etwas schwerer gemacht.” Die Bilanz nach fünf gespielten Runden: “Die Ausbeute ist okay, wir sind ungeschlagen.” Zu den Geisterspielen nach Corona: “Man gewöhnt sich dran, hier war sowieso nie viel mehr los.”