Mata verhandelt angeblich mit PL-Klub

Juan Matas Vertrag bei Manchester United lief am 30. Juni aus. Seitdem ist der 34-Jährige vereinslos und ablösefrei zu haben. Offenbar winkt dem spanischen Weltmeister von 2010 nun sogar ein Verbleib in der englischen Premier League.

Mata befindet sich nach Angaben der Daily Mail sogar schon in Verhandlungen mit einem Erzrivalen der Red Devils – Leeds United. Laut dem Bericht soll der Offensivspielergroßes Interesse an der möglichen Aufgabe in Leeds vorweisen.

Bei seinem Ex-Klub macht er sich damit sicher keine Freunde. In der kommenden Saison könnte Mata mit Leeds auf Manchester treffen.

(Red.)

Bild: Imago