Dominic Thiem steht in der 2. Runde des ATP-Masters in Paris. Der 30-jährige Niederösterreicher bezwingt nach Satzrückstand und einem abgewehrten Matchball den Schweizer Stan Wawrinka in drei Sätzen 3:6, 6:3, 7:5.

In der 2. Runde trifft Thiem auf den Dänen Holger Rune, der kürzlich Boris Becker als Trainer verpflichtete.

