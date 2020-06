Mattersburg-Stürmer Halper: “Es gibt Tage, da will der Ball nicht ins Tor und heute war leider so ein Tag””

Der SV Mattersburg und die WSG Tirol haben sich am 25. Spieltag der Qualifikationsgruppe 1:1 getrennt (Spielbericht + Highlights). SVM-Angreifer Christoph Halper stand in der 38. Minute unfreiwillig im Mittelpunkt.

“Es steht außer Frage, dass ich diese Chance reinhauen muss. Wir haben uns heute genug Chancen rausgespielt. Das Spiel ist trotzdem zu gewinnen. Es gibt so Tage, da will der Ball nicht ins Tor und heute war leider so ein Tag”, resümierte Halper nach Schlusspfiff und fügte an: “Es wäre mehr drinnen gewesen, wir haben offensiv das sehr gut gemacht, Chancen rausgespielt. Da hätten wir einfach eine nützen müssen.”

Halper durfte heute erstmals seit dem Re-Start von Begin an ran. “Ich spüre das Vertrauen vom Trainer. Er hat es mir auch in den letzten Spielen schon geschenkt. Ich freue mich einfach der Mannschaft helfen zu können.”

Die Chance von Halper im Video