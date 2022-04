Matthäus legt sich fest: Das ist Alabas ideale Position im ÖFB-Team

Real Madrid feierte mit Jubilar David Alaba im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea einen 3:1-Auswärtssieg. Dem ÖFB-Teamspieler gelang in seiner 100. Champions-League-Partie sein 70. Sieg – mehr als jeder andere Spieler in seinen ersten 100 Einsätzen in der „Königsklasse“. Vor Alaba hatten 44 Kicker die 100er-Marke geknackt.

Sky-Experte Lothar Matthäus äußerte sich nach dem Spiel über Alaba und dessen ideale Position im Nationalteam: „Ich würde ihn dort spielen lassen, wo er in den letzten Jahren bei Bayern gespielt hat und wo er jetzt bei Real spielt. Der hat dort einen Sergio Ramos ersetzt, eine Ikone bei diesem Verein. Gebt ihm doch diesen fixen Platz in der Innenverteidigung und dann wird er die Mannschaft führen.“

Peter Stöger lobt David Alaba: „Er war überragend. Wir nehmen es als selbstverständlich, dass wir so einen Spieler haben. Egal wie lange er bei den Bayern war, er war immer ein Fixposten. Es war immer Platz für ihn in dieser Weltklassemannschaft. Jetzt wechselt er den Klub, mit einer anderen Sprache und ist auch dort wieder ein Fixposten und spielt überragende Leistungen. In Österreich hat er oft noch nicht diesen Stellenwert, den er im Rest der Welt hat, weil wir oft über seine Posten im Nationalteam diskutiert haben. Er ist so ein Klassespieler. Du kannst ihn überall hinstellen und er wird seine Leistung bringen. Heute war es top und hundert Champions League-Spiele sagen eigentlich alles aus.“