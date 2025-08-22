Max Johnston erzielt das Tor der 3. Runde

Max Johnston hat das Tor der 3. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Sturm-Defensivspieler erzielte am vergangenen Samstag beim 3:1-Auswärtssieg gegen die SV Ried mit einem platzierten Volleyschuss aus der Distanz das zwischenzeitliche 2:1 für die „Blackys“.

Johnston setzte sich im User-Voting für das Tor der 3. Runde mit 57% der Stimmen vor Markus Pink (Wolfsberger AC/23%) und Peter Ratkov (Red Bull Salzburg/20%) durch.

Alle Kandidaten im Überblick

Beitragsbild: GEPA