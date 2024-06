Mbappe im Achtelfinale mit neuer Maske

Kylian Mbappe hat Berichten zufolge eine weitere neue Maske wegen seines im EM-Spiel gegen Österreich erlittenen Nasenbeinbruchs getestet.

Der französische Fußball-Verband veröffentlichte am Samstag nachträglich Fotos bei X vom nicht öffentlichen Training am Vortag. Eines der Bilder zeigte Mbappé mit einer schwarzen Maske, deren Form sich von den Vorgängermodellen unterschied.

Neue Maske soll weniger stören

Sie wirkt großflächiger und liegt offensichtlich noch enger an. Der Sender RMC Sport vermutete, dass diese Version den 25-Jährigen weniger stören und am Montag (18.00 Uhr) in Düsseldorf in der Achtelfinal-Partie gegen Belgien zum Einsatz kommen könnte.

Mbappé hatte sich die Verletzung gegen Ende der Partie gegen Österreich (1:0) in einem Zweikampf mit Kevin Danso zugezogen. Im nachfolgenden Match kam der Stürmerstar beim 0:0 gegen die Niederlande nicht zum Einsatz. Gegen Polen schoss er per Elfmeter beim 1:1 das Tor der Franzosen.

Belgisches Mbappe-Video sorgt für Kritik

Ein Video über Mbappe, das von Komödiant Pablo Andres gemacht und über die sozialen Kanäle des belgischen Verbandes verbreitet worden ist, sorgte am Wochenende für Aufregung und Kritik. Der belgische Verband entschuldigte sich dafür. In dem Video singt Andres „Wer wird Mbappe aufs Schienbein treten?“, als Antwort poppte der belgische Mittelfeldspieler Amadou Onana auf und sagte: „Amadou Onana“.

„Das Video sollte humorvoll sein, wurde aber inzwischen offline genommen. Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die wir dadurch beleidigt haben. Damit ist die Sache für uns erledigt“, erklärte am Samstag der Mediensprecher des belgischen Verbandes.

