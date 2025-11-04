McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton
Stürmerstar Connor McDavid hat als viertschnellster Spieler 1.100 Scorerpunkte in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geschafft.
Der Stürmerstar der Edmonton Oilers bereitete am Montag bei der 2:3-Niederlage gegen die St. Louis Blues beide Tore der Kanadier zur 2:0-Führung vor. McDavid benötigte für den Meilenstein 726 Spiele, weniger Matches für 1.100 Punkte reichten nur Wayne Gretzky (464), Mario Lemieux (550) und Mike Bossy (725).
(APA)
