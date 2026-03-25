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Ski Alpin

McGrath auf Kugel-Kurs – Verfolger lauern

Atle Lie McGrath hat beim Finale der alpinen Skirennläufer nach wie vor die beste Chance auf den Gewinn des Slaloms-Weltcups.

Im letzten Saisonslalom der alpinen Ski-Männer führt die Startnummer 2 vor der 1, 5 und 4. Loic Meillard ist beim Endspurt wie so oft gut aufgelegt, der Schweizer dominierte in Hafjell vor dem Norweger-Duo Henrik Kristoffersen (+0,67 Sek.) und Timon Haugan (+0,79). Im Rennen um die kleine Kugel heißt es trotz Rang sechs Vorteil Atle Lie McGrath (NOR). Sein Verfolger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) ist Fünfter. Michael Matt ist als Siebenter (+1,72) der beste Österreicher.

Olympia-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein (Startnummer 12) rangiert auf Platz zehn (+2,39). Für Marco Schwarz und Dominik Raschner reichte es im 26-köpfigen Finalfeld nur zu den Plätzen 20 und 23. McGrath hat gegenüber Braathen einen Vorsprung von 41 Punkten. Der Franzose Clement Noel (4.) müsste bereits 77 Punkte aufholen.

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(APA) Foto: Imago