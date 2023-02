McLaren & Aston Martin präsentieren neue Boliden

McLaren hat das neue Auto für die Saison 2023 vorgestellt. Der britische Traditionsrennstall setzt dabei auch in seinem Jubiläumsjahr auf Papaya-Orange. Auch Aston Martin hat seinen neuen Boliden vorgestellt.

Mit dem neuen MCL60 werden Lando Norris und Rookie Oscar Piastri versuchen, den Rennstall aus Woking wieder an die Spitze zu führen. McLaren feiert in diesem Jahr das 60. Gründungsjahr. Neben der papayaorangen Lackierung sind auch viele blaue und schwarze Elemente auf dem neuen Boliden zu finden, die Farben erinnern auch an jene aus den 1960er-Jahren auf den ersten McLaren-Autos.

Nach dem enttäuschenden fünften Platz in der Vorsaison in der Konstrukteurs-WM wollen die Briten 2023 wieder um Siege mitfahren. Der Engländer Norris geht in seine fünfte Saison und gilt als potenzieller Weltmeister der Zukunft. Piastri, der seinen australischen Landsmann Daniel Ricciardo ersetzt, war nach seinen Titeln in der Formel 3 (2020) und Formel 2 (2021) in der Vorsaison noch Reservefahrer von Alpine und ist das wohl größte Nachwuchstalent im Motorsport.