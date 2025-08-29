McLaren-Duo im ersten Zandvoort-Training voran – Verstappen im Kies

Die Titelkandidaten von McLaren haben zum Start aus der Formel-1-Sommerpause gleich wieder die Konkurrenz dominiert, für Max Verstappen war es dagegen ein holpriger Auftakt des Heimrennens.

Lando Norris drehte im ersten freien Training beim Grand Prix der Niederlande die mit Abstand schnellste Runde, Teamrivale und WM-Spitzenreiter Oscar Piastri lag zum Auftakt in Zandvoort fast drei Zehntelsekunden zurück. Auch dahinter tat sich eine große Lücke auf.

Fast eine Sekunde Rückstand für Verstappen

Verstappen wurde vor seinen Landsleuten mit fast einer Sekunde Rückstand Sechster. Der Weltmeister leistete sich mit dem Ende der Session nach einer Startübung dann einen schweren Verbremser und blieb mit seinem Red Bull im Kiesbett stecken.

Beim Test-Start: Auch Verstappen fährt ins Kiesbett

Vor dem 15. von 24 Saisonrennen am Sonntag (um 15 Uhr live auf Sky Sport F1 – holt euch jetzt Sky Stream) liegt Piastri lediglich neun Punkte vor Norris. Die übrigen Topteams taten sich am Freitag zunächst äußerst schwer, erster McLaren-Verfolger war überraschend Aston Martin. Lance Stroll lag als Dritter knapp vor Fernando Alonso, das Team hatte schon vor der Pause in Ungarn einen ungewöhnlich starken Eindruck gemacht. Die kurvigen, eher langsamen Strecken in Budapest und Zandvoort ähneln sich in ihrer Charakteristik.

Gleich hinter Verstappen sortierte sich Mercedes-Pilot George Russell als Siebter ein, Nico Hülkenberg im Sauber landete auf Platz 13. Er stand damit direkt vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

(SID)

Bild: Imago