McLaren nicht auf Platz eins – so viel sind die Formel-1-Teams wert

Anders bei den Rennställen, wo schon mehr Klarheit herrscht. McLaren krönte sich bereits beim Singapur-GP Anfang Oktober zum Team-Weltmeister.

Bei einem anderen Ranking kann McLaren jedoch nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten: Das Portal Sportico* hat eine Auflistung erstellt, in der der Wert der zehn aktuellen Rennställe der Formel 1 präsentiert wird. Dort landet der aktuelle Team-Weltmeister mit einem Wert von 4,1 Milliarden Euro lediglich auf Platz drei.

Auffällig: Wie auch im sportlichen Wettbewerb gibt es auch hier eine Zweiklassen-Gesellschaft.

So wertvoll sind die Formel-1-Teams

PLATZ 10: HAAS (1,45 Milliarden Euro)

PLATZ 9: SAUBER (1,62 Milliarden Euro)

PLATZ 8: RACING BULLS (1,77 Milliarden Euro)

PLATZ 7: WILLIAMS (1,80 Milliarden Euro)

PLATZ 6: ALPINE (1,85 Milliarden Euro)

PLATZ 5: ASTON MARTIN (2,6 Milliarden Euro)

PLATZ 4: RED BULL (3,7 Milliarden Euro)

PLATZ 3: MCLAREN (4,1 Milliarden Euro)

PLATZ 2: MERCEDES (5,1 Milliarden Euro)

PLATZ 1: FERRARI (5,5 Milliarden Euro)

*Sportico beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Aspekten des Sports. „Um den Unternehmenswert der zehn Teams in der Formel 1 zu ermitteln, hat Sportico die Einnahmen jedes Teams berechnet und sich dabei auf öffentlich zugängliche Finanzberichte aus Jahresberichten, Companies House, dem britischen Handelsregister und dem italienischen Unternehmensregister gestützt“. In manchen Fällen, wo es keine detaillierten Informationen gibt, beruft sich das britische Unternehmen auf Interviews mit unterschiedlichen F1-Finanzexperten sowie mit Führungskräften oder Eigentümern.

(skysport.de) / Bild: Imago