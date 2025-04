McLaren verlässt Formel E nach dieser Saison

McLaren wird die vollelektrische Formel-E-Meisterschaft am Ende der laufenden Saison verlassen. Man wolle sich auf die Formel 1, die IndyCar-Serie und ein neues Hypercar-Projekt ab 2027 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) konzentrieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der amtierende Konstrukteursweltmeister der Formel 1 erklärte, dass die Entscheidung nach einer gründlichen Überprüfung der sportlichen Aktivitäten erfolgt sei.

„Die Zeit ist reif, um andere Möglichkeiten zu erkunden, die besser mit der strategischen Ausrichtung von McLaren Racing übereinstimmen“, wurde McLaren-CEO Zak Brown in einer Aussendung zitiert.

(APA)/Beitragsbild: GEPA