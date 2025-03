Medien: LeBron James fällt bis zu zwei Wochen aus

Basketball-Superstar LeBron James wird den Los Angeles Lakers in der NBA angeblich bis zu zwei Wochen fehlen. Dies berichtete ESPN am Sonntag. Weiterhin werde der 40-jährige James, der sich am Samstag bei der 101:111-Niederlage im Prestigeduell bei den Boston Celtics eine Leistenverletzung zugezogen hatte, spätestens am Montag erneut untersucht.

Es sei „nicht so schlimm“, hatte James, der 22 Punkte und elf Rebounds gesammelt hatte, nach der Partie gesagt. Lakers-Headcoach J. J. Redick räumte ein, er sei „offensichtlich besorgt“ um seinen Star, kenne aber noch keine Details über die Verletzung.

Luka Doncic war gegen die Celtics mit 34 Punkten bester Werfer der Lakers. In den Schatten stellte den Slowenen und James aber Jayson Tatum, der bei Boston mit 40 Punkten überragte. Damit riss die Serie der Lakers, die zuletzt achtmal nacheinander gewonnen hatten. Für Boston war es der vierte Erfolg in Serie.

(SID) Foto: Imago