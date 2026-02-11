Medien: Rangnick bemüht sich um BVB-Mittelfeldspieler

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist weiterhin bemüht, potenzielle Verstärkungen für das Nationalteam zu finden.

Nachdem zuletzt über ein mögliches Engagement von Paul Wanner für das ÖFB-Team spekuliert wurde, rückt nun ein weiterer Name in den Fokus. Laut einem Bericht der „Bild“ soll Rangnick Interesse an Dortmund-Profi Carney Chukwuemeka zeigen.

Chukwuemeka in Eisenstadt geboren

Der 22-Jährige wurde in Eisenstadt geboren, zog jedoch bereits im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie nach England. Seine sportliche Ausbildung absolvierte der Mittelfeldspieler dort, unter anderem bei Aston Villa und dem FC Chelsea.

Chukwuemeka lief mehrfach für Nachwuchsteams der englischen Nationalmannschaft auf, gilt für das A-Team der „Three Lions“ jedoch derzeit nicht als realistische Option. Neben England wäre ein Verbandswechsel zu Österreich möglich, zudem käme aufgrund seiner familiären Wurzeln ein Antreten für Nigeria infrage.

WM-Teilnahme möglich

In der laufenden Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 26 Pflichtspiele für Borussia Dortmund und erzielte dabei drei Tore sowie einen Assist. Nach einer halbjährigen Leihe verpflichtete der BVB Chukwuemeka im vergangenen Sommer fix vom FC Chelsea – die Ablösesumme soll bei rund 20 Millionen Euro gelegen sein.

Bereits 2023 hatte es erste Berichte über ein mögliches Werben des ÖFB um den gebürtigen Burgenländer gegeben. Im Falle eines Nationenwechsels wäre auch eine Teilnahme an der WM 2026 denkbar.

(Red.)

Bild: Imago