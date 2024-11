Medien: Ranieri soll bei der Roma übernehmen

Mit 73 Jahren zurück auf der Trainerbank: Claudio Ranieri soll beim italienischen Topklub AS Roma übernehmen.

Der Italiener folgt bei der Roma offenbar auf Ivan Juric, von dem sich der Serie-A-Klub am vergangenen Sonntag getrennt hatte. Medienberichten zufolge haben Ranieri und der Klub eine Einigung erzielt. Zuvor war auch der frühere BVB-Trainer Edin Terzic als Kandidat in der „Ewigen Stadt“ genannt worden. Sky berichtete bereits vom Interesse der Roma an Ranieri.

Für Defensivspieler Mats Hummels ist der Trainerwechsel eine Chance: Der Weltmeister von 2014 war im Sommer nach dem Ende seines Vertrags bei Borussia Dortmund nach Rom gewechselt, kam unter Juric aber lediglich zu einem Kurzeinsatz im Auswärtsspiel bei der AC Fiorentina. Dabei unterlief dem Defensivspieler vier Minuten nach seiner Einwechslung ein Eigentor zum 1:5-Endstand. In der Folge hatte es Gerüchte gegeben, wonach Hummels die Römer im Januar wieder verlassen wolle.

Ranieri soll Roma wieder in die Spur bringen

Rom verlor vier seiner vergangenen fünf Liga-Spiele und läuft als Zwölfter (13 Punkte) seinen Ansprüchen weit hinterher. Juric hatte den Trainerposten erst Mitte September von Daniele De Rossi übernommen, der Erfolg blieb jedoch aus.

Der 73-jährige Ranieri vollzieht damit wohl einen Rücktritt vom Rücktritt: Der gebürtige Römer hatte seine Trainerlaufbahn nach der Vorsaison für beendet erklärt, nun soll er zum dritten Mal in die Hauptstadt zurückkehren. Zwischen 2009 und 2011 sowie zum Ende der Saison 2018/19 trug er bereits die Verantwortung beim dreimaligen Meister. Den größten Erfolg seiner langen Trainerlaufbahn feierte Ranieri in England, wo er 2016 mit Leicester City sensationell die Premier League gewann.

