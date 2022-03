Medien: Salzburg-Stürmer Adamu in England und Frankreich begehrt

via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Angreifer Junior Adamu hat laut der englischen Zeitung „Daily Mail“ das Interesse zahleicher Vereine aus dem Ausland geweckt. Wie das Blatt berichtet, zeigen mit Leicester City und dem FC Southampton zwei Klubs aus der Premier League am 20-Jährigen.

Bei Leicester würde Adamu auf den Ex-Salzburger Patson Daka treffen, in Southampton bekäme Adamu mit Ralph Hasenhüttl einen österreichischen Trainer. Doch nicht nur in England ist der U21-Teamspieler offenbar begehrt: Auch die beiden franzöischen Topklubs AS Monaco und Olympique Marseille sollen demnach ein Auge auf den Angreifer geworfen haben.

Adamus Vertrag bei Red Bull Salzburg läuft noch bis Sommer 2025, sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei sechs Millionen Euro. In 35 Pflichtspielen erzielte Adamu in dieser Saison sieben Treffer und legte drei weitere Tore auf.

Salzburg-Trainer Jaissle über mögliche Spielerabgänge

Bild: GEPA