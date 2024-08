Medien: Solet-Transfer nach Deutschland wohl geplatzt

Deutschen Medienberichten zufolge wird Oumar Solet den FC Red Bull Salzburg nun doch nicht verlassen. Der Wechsel zur TSG Hoffenheim ist wohl geplatzt, das berichten Kicker und Sport-Bild übereinstimmend.

Demnach tritt Solet aktuell wieder die Reise nach Salzburg an. Die TSG gab keine Stellungnahme zum geplatzten Transfer ab. Laut dem Bericht der Sport-Bild soll Solet den Medizincheck nicht bestanden haben. Der Grund dafür soll eine „schwere Knieverletzung“ sein. Solet, dessen Marktwert sich laut transfermarkt.at auf 10 Millionen Euro beläuft, hat in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel absolviert. Die Vereine hatten sich nach Sky-Informationen bereits auf eine Ablösesumme zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro geeinigt.

Als Ersatz wird der neue Klub von ÖFB-Teamspieler Alexander Prass wohl Armel Bella-Kotchap verpflichten. Der Innenverteidiger kommt von Premier-League-Aufsteiger Southampton und soll 12 Millionen Euro kosten.

Solet-Zukunft ungewiss

Die Zukunft von Defensivspieler Solet in Salzburg ist nach dem geplatzten Transfer ungewiss. Auch die Bullen gaben zur bevorstehenden Rückkehr des Innenverteidigers noch kein Statement ab. Der Franzose spielt seit Sommer 2020 in Salzburg und galt bisher als meist unumstrittener Stammspieler. Seine Zeit bei den Bullen war jedoch immer wieder von Verletzungen geprägt. Insgesamt 40 Pflichtspiele verpasste der Defensivspieler bisher in seinen vier Spielzeiten in Salzburg.

Solet absolvierte 104 Pflichtspiele für die Roten Bullen, dabei gelangen dem Defensivspieler vier Tore und fünf Assists. In seiner Zeit in der Mozartstadt wurde der 24-Jährige drei Mal österreichischer Fußball-Meister und gewann ein Mal den ÖFB-Cup.

(Red.) / Bild: GEPA