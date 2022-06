Medienbericht: Piesinger vor Rückkehr nach Österreich

Simon Piesinger steht vor einer Rückkehr nach Österreich. Wie „90minuten.at“ vermeldet, steht der 30-Jährige vor einem Transfer zum Wolfsberger AC.

Ausschlaggebend für den Wechselwunsch soll eine Teilnahme an einem europäischen Bewerb gewesen sein. Piesinger steht aktuell beim FC Randers in Dänemark unter Vertrag, sein aktueller Vertrag wäre im Sommer 2023 ausgelaufen. Der WAC wird nach Wacker Innsbruck, Sturm Graz und dem SCR Altach die vierte Bundesliga-Station in Österreich für den 30-Jährigen. Insgesamt stand Piesinger bereits in 137 Bundesliga-Spielen auf dem Feld.

Bild: Imago