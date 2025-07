Medizinische Notfälle überschatten Wimbledon-Halbfinal-Tag der Frauen

Der Halbfinal-Tag bei den Frauen am Donnerstag in Wimbledon wurde von drei medizinischen Zwischenfällen überschattet, bei Temperaturen von 30 Grad kollabierten in beiden Matches Zuschauer auf der Tribüne des Centre Court.

Nach kurzen Unterbrechungen und Behandlungen ging es jeweils weiter. Die Spielerinnen reichten Wasser sowie Eisbeutel ins Publikum weiter und unterstützten somit die Erstversorgung.

Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova steht nach einem Sieg über Turnierfavoritin Aryna Sabalenka im Finale von Wimbledon und trifft dort auf die Polin Iga Swiatek. Anisimova setzte sich nach großem Kampf mit 6:4, 4:6, 6:4 gegen die Weltranglistenerste aus Belarus durch und darf von ihrem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Swiatek ließ im Anschluss der Schweizerin Belinda Bencic beim 6:2, 6:0 keinerlei Chance und greift nach ihrem sechsten Triumph bei einem Major-Turnier.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago