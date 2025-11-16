Medizinischer Zwischenfall: Unterbrechung bei ATP Finals

Wegen eines medizinischen Zwischenfalls und anschließenden Notarzteinsatzes auf der Tribüne ist das Endspiel der ATP Finals (jetzt live auf Sky – sei mit Sky Stream LIVE dabei) kurzzeitig unterbrochen worden.

Beim Spielstand von 2:1 für Carlos Alcaraz im ersten Satz des Duells mit Jannik Sinner verkündete der Schiedsrichter Renaud Lichtenstein die Pause. Die Spieler blieben auf dem Platz und warteten auf die Fortsetzung der Partie, während die Rettungskräfte auf der Tribüne erste Maßnahmen ergriffen.

ATP Finals von zwei Todesfällen überschattet

Nach rund zehn Minuten wurde das Match fortgesetzt. Laut Informationen des Veranstalters handelte es sich bei der betroffenen Person um eine Frau, die im Anschluss an die Behandlung auf der Tribüne aus der Arena gebracht wurde. Sie habe sich nach kurzer Zeit wieder in einem stabilen Zustand befunden, hieß es.

Bei den Finals war es im Verlauf der Woche mehrfach zu derartigen Unterbrechungen gekommen, zwei tragische Todesfälle sorgten für Bestürzung. Am Montag erlitten zwei Personen unabhängig voneinander einen Zusammenbruch – eine von ihnen auf der Tribüne – und verstarben im Anschluss im Krankenhaus.

(SID)

Bild: Imago