Medvedev legt sich mit Schiedsrichter an und verliert

Der frühere Tennis-Weltranglistenerste und US-Open-Champion Daniil Medvedev hat zum wiederholten Mal auf dem Platz die Beherrschung verloren und seinen Frust am Schiedsrichter ausgelassen.

Beim 6:2, 6:7 (7:9), 5:7 im Viertelfinale von Dubai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor vergab Medvedev vier Matchbälle und kassierte eine Strafe wegen unsportlichem Verhalten. Anschließend warf er Schiedsrichter Adel Nour „Doppelstandards“ im Umgang mit russischen Spielern vor.

Skandalöse Anschuldigung! Medvedev verlässt Platz nach Wortgefecht

Medvedev (29) hatte bereits Anfang Februar beim Turnier in Rotterdam von Nour eine Strafe wegen einer Überschreitung des Zeitlimits kassiert und den Ägypter anschließend beschimpft. Nun die Fortsetzung mit einem unrühmlichen Ende: Nach seiner Niederlage verweigerte Medvedev Nour den Handschlag.

Der Russe befindet sich seit Monaten in einer sportlichen Krise. Seit Mai 2023 wartet Medvedev auf seinen 21. Titel auf der ATP-Tour. Im vergangenen Jahr ging er erstmals seit 2017 leer aus. In dieser Saison schied er bei den Australian Open in Melbourne bereits in der zweiten Runde aus, ein Halbfinale beim Hallenturnier in Marseille steht als sein bestes Ergebnis zu Buche.

(SID)