Medvedev triumphiert in Brisbane – Bublik in den Top Ten

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medvedev hat das ATP-Turnier in Brisbane gewonnen und damit kurz vor den Australian Open eine Warnung an die Konkurrenz geschickt. Der 29 Jahre alte Russe besiegte im Endspiel den US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:2, 7:6 (7:1) und feierte in der australischen Küstenstadt seinen 22. Titel auf der ATP-Tour.

Der dreimalige Finalist von Melbourne spielte sich damit für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 18. Januar) in den erweiterten Favoritenkreis, er hofft auf seinen zweiten Major-Titel nach dem Sieg bei den US Open 2021. Im gesamten Turnier in Brisbane gab Medvedev nur einen Satz ab.

Jubeln konnte am Sonntag auch der Kasache Alexander Bublik, der durch seinen Turniersieg in Hongkong erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen wird. Der 28-Jährige gewann das Finale gegen den Italiener Lorenzo Musetti 7:6 (7:2), 6:3 und feierte seinen neunten ATP-Titel – und den fünften seit Juni.

„Ich bin sprachlos“, sagte Bublik: „Ich meine, das einzige Ziel für diese Saison war es, unter die Top 10 zu kommen. Und schon in der ersten Woche gewinne ich den Titel.“

