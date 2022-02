via

Die Tennisprofis Daniil Medwedew und Jannik Sinner haben ihre Teilnahme am ATP-500-Turnier kommende Woche in Rotterdam abgesagt.

Sie werden durch die früheren Rotterdam-Sieger Andy Murray und Jo-Wilfried Tsonga ersetzt. Dies teilten die Turnierveranstalter am Donnerstag mit. Medwedew sagte, nach seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen Rafael Nadal im Australian-Open-Finale sei es noch zu früh für ihn, wieder in Aktion zu treten. Sinner reist Corona-bedingt nicht an.

