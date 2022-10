Medwedew glaubt an Thiem-Aufschwung: „Jeder sollte Angst haben“

via

Sky Sport Austria

Dominic Thiem ist am Donnerstag im Achtelfinale der Erste Bank Open gegen den topgesetzten Daniil Medwedew ausgeschieden. Der Russe gewann in 98 Minuten 6:3,6:3. Im Sky-Interview analysiert Medwedew das Spiel und spricht über Dominic Thiem.



„Es war nicht einfach. Es war ein Spiel mit vielen hochklassigen Punkten und vielen intensiven Punkten. Generell bin ich sehr zufrieden mit meinem Level gegen so einen starken Gegner“, sagte Medwedew nach dem Sieg im Sky-Interview.

2020 warf Dominic Thiem Daniil Medwedew bei den US Open aus dem Turnier und holte sich später den Grand-Slam-Titel. „Ihm fehlt immer noch ein bisschen etwas auf den Thiem, der Grand Slams gewonnen hat. Aber so wie seine Saison läuft, denke ich, dass er immer zurückkommen kann. Das ist etwas, was Champions tun und Dominic ist ein Champion“, erklärte Medwedew über Thiem, vor seiner Handverletzung.

Der Russe glaubt, dass Österreichs Nummer eins wieder zu alter Stärke zurückfinden wird: „Im Moment bewegt er sich etwas langsamer, spielt weniger aggressiv, aber im Tennis sind es oft fünf oder drei Prozent, die zählen. Das fehlt ihm im Moment, aber jeder sollte Angst haben, dass er jeden Moment zurückkommen kann.“