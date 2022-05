Medwedew kassiert bei Tour-Comeback Niederlage in Genf

via

Für Daniil Medwedew ist das Comeback auf der Tennis-ATP-Tour alles andere als zufriedenstellend verlaufen.

Der Weltranglistenzweite verlor am Dienstag beim Sandplatz-Turnier in Genf nach einem Auftakt-Freilos in der 2. Runde gegen den Franzosen Richard Gasquet nach etwas mehr als eineinhalb Stunden mit 2:6,6:7(5). Der russische Australian-Open-Finalist hatte seit Ende März nicht mehr gespielt und verpatzte nach überstandener Leistenoperation nun die French-Open-Generalprobe.

