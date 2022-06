Medwedew im Achtelfinale von Halle – Titelverteidiger Humbert raus

via

Der Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew hat als letzter Spieler das Achtelfinale beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen erreicht. Der 26 Jahre alte Russe setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Belgier David Goffin 6:3, 6:2 durch. Der US-Open-Champion trifft nun auf Ilja Iwaschka (Belarus), der in Runde eins Lokalmatador Jan-Lennard Struff (Warstein) bezwungen hatte.

Ausgeschieden sind dagegen Titelverteidiger Ugo Humbert und der Grieche Stefanos Tsitsipas (Nr. 2). Der Franzose Humbert unterlag dem Polen Hubert Hurkacz 6:7 (5:7), 3:6 und verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Tsitsipas musste sich in seinem Achtelfinale dem Australier Nick Kyrgios 7:5, 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Für Medwedew ist Halle nach dem Ausschluss russischer Spielerinnen und Spieler in Wimbledon (ab 27. Juni) der Höhepunkt der Rasensaison. In der vergangenen Woche stand er bereits im Finale im niederländischen s‘-Hertogenbosch.

