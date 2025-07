Mega-Deal um Hugo Ekitike offiziell

Markus Krösche hat es schon wieder getan. Mit dem Verkauf von Hugo Ekitike tütet der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt den nächsten millionenschweren Abgang ein. Den Wechsel zum FC Liverpool gaben nun beide Klubs offiziell bekannt.

Ekitike schließt sich den Reds nach Sky Sport Informationen für eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro garantiert plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen an. Frankfurt streicht damit ein weiteres Mal einen satten Transfererlös ein.

In den vergangenen Jahren hatte Krösche unter anderem 95 Millionen Euro für Randal Kolo Muani, 80 Millionen Euro für Omar Marmoush und 45 Millionen Euro für Willian Pacho eingenommen. Nun reiht sich Ekitike mit dem 95-Millionen-Deal in diese Rekordliste der Eintracht ein.

Beim FC Liverpool unterschreibt der 23-jährige Franzose einen Vertrag bis 2031. Nach Sky Sport Informationen kassiert der Stürmer ein Gehalt von rund 15 bis 16 Millionen Euro brutto pro Jahr.

Für unter 20 Millionen Euro von PSG gekommen

Ekitike hatte sich im Februar 2024 zunächst auf Leihbasis der SGE angeschlossen. Im darauffolgenden Sommer folgte die feste Verpflichtung. Frankfurt überwies 16,5 Millionen Euro an Paris Saint-Germain.

In der vergangenen Saison erzielte der 1,90 Meter große Angreifer 22 Tore und lieferte zwölf Vorlagen in insgesamt 48 Pflichtspieleinsätzen.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago