Mega-Trade in der NBA

Schon länger suchten die Hawks einen Abnehmer für Guard, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Es ist das Ende einer Ära!

Young zieht es nach Washington

Young, der seit 2018 für die Atlanta Hawks auflief, wird fortan seine Schuhe für die Washington Wizards schnüren. Im Sommer stockten die Gespräche zwischen Young und Atlanta über eine Vertragsverlängerung. Deswegen suchte das Team aus dem Bundesstaat Georgia einen Abnehmer. Jetzt wechselt Young in die Hauptstadt. Im Gegenzug wechseln der erfahrene C.J. McCollum sowie Forward Corey Kispert zu den Hawks.

Young spielte über siebeneinhalb Jahre in Atlanta. In dieser Zeit verbuchte der 27-Jährige im Durchschnitt 25,8 Punkte und 9,8 Assists. Keinem anderen Hawks-Spieler gelangen mehr Assists in der Geschichte des Franchise.

Der Spieler selbst erfuhr von dem Trade während des Spiels gegen die New Orleans Pelicans. Auf Videos ist zu sehen, wie der derzeit verletzte Young die Philips Arena kurz vor Abpfiff verlässt.

(Red.)

Bild: Imago