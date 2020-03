Corona-Krise: Auswirkungen auf Sportwetten und Casinobranche

Das Coronavirus hält die Welt in Atem und schränkt soziale Interaktionen sowie Bereiche des öffentlichen Lebens stark ein. Zudem knickt das globale Wirtschaftssystem immer weiter ein, da in vielen Branchen die Aufträge, das Kapital und auch die Bewegungsfreiheit fehlen. Die Glücksspielindustrie und das Segment der Sportwetten bilden da keine Ausnahme. Die Auswirkungen der voranschreitenden Pandemie verursachen bereits jetzt einschneidende Veränderungen, die der Branche horrende Verluste bescheren. Doch wie sehen die durch das Coronavirus verursachten Einschränkungen konkret aus?

Coronavirus legt Casinos & Spielhallen lahm

Das öffentliche Leben in Österreich läuft wie in vielen europäischen Ländern auf Sparflamme. Bereits seit Montag, 16. März 2020, erließ die Regierung zahlreiche Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. So wurde die Gastronomie komplett eingestellt, unzählige Geschäfte mussten schließen und auch Einrichtungen wie Universitäten, Hochschule und Bibliotheken waren gezwungen ihre Tore zu verriegeln. Bundeskanzler Sebastian Kurz gab jüngst bekannt, dass diese drastischen Maßnahmen bis über die Osterzeit aufrechterhalten werden.

Von den Auswirkungen der Einschränkungen ist auch das Glücksspiel im Alpenstaat betroffen. Stationäre Casinos und Spielhallen sind durch die Regierungsanordnung angehalten, ihre Pforten geschlossen zu halten. Personal und Spieler müssen entsprechend zuhause bleiben. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Glücksspielindustrie des Landes, da zahlreiche Casinos ihre Dienste weiterhin uneingeschränkt im Internet anbieten. Begeisterte Zocker können entsprechend ihrem Hobby im Netz nachkommen. Die besten Online-Casinos in Österreich werden dabei auf www.besteonlinecasinos.at aufgelistet.

Live-Casinos im Internet

Die Schließung der hiesigen Casinos und Spielhallen soll durch Körperkontaktvermeidung die Eindämmung der Covid-19-Pandemie herbeiführen. Zocker können jedoch die aktuelle Phase nutzen, um ihren Horizont zu erweitern und neue Dinge auszuprobieren. So tummeln sich zahlreiche Games in den Live-Casinos, für die sich ein Abstecher ins Netz lohnt. Dazu gehören z.B. Roulette, Poker oder Black Jack.

Prinzipiell läuft diese Art des Glücksspiels wie in herkömmlichen Casinos ab. Der einzige Unterschied ist der indirekte Kontakt. Geschulte Live-Dealer sorgen für einen professionellen Spielablauf. In der Regel ist während solchen Partien soziale Interaktion durch einen eingebauten Text-Chat möglich.

Online-Glücksspiel ist legal

Wer fürchtet, dass Glücksspiel im Internet gegen österreichisches Gesetz verstößt, muss sich keine Sorgen machen. Im Gegensatz zum großen Nachbarn Deutschland legitimiert die Rechtslage hierzulande den einzelnen Anbietern die Ausübung ihres Geschäftsmodells, so lange eine offizielle Lizenz vorliegt. Zudem unterliegt das Glücksspielangebot dem Recht der Europäischen Union, das Unternehmen gewährleistet, sich auf die Wettbewerbs- und Dienstleistungsfreiheit zu beziehen.

Sportwetten am stärksten betroffen

Das Internet ist zwar für das Glücksspiel ein Zufluchtsorts, doch für das Segment der Sportwetten gilt dieser Umstand nicht. Nicht nur in Österreich wurden alle Sportveranstaltungen abgesagt, auch in fast allen anderen Regionen der Welt wurden die Spielbetriebe der jeweiligen Sportarten und Ligen bis auf weiteres eingestellt. Dadurch bricht der Branche der Sportwetten das komplette Fundament unter den Füßen weg. Keine Partien bedeuten keine Wettplatzierungen der Kunden. Im Umkehrschluss kommt dieser Wirtschaftszweig komplett zum Erliegen.

Alternative zu Sportwetten

Obwohl das Coronavirus die Sportwetten komplett auf Eis gelegt hat, gibt es für begeisterte Wettliebhaber Alternativen in der sportfreien Zeit. Eine davon ist der sogenannte Virtual Sports, der Partien und Spiele auf Grundlage von Statistiken und Details simuliert. So werden z.B. Fußballspiele, Pferde- oder Motorradrennen sowie andere Austragungen ohne jeglichen, menschlichen Faktor absolviert. Die Wetteinsätze basieren auf festen Quoten und die Abläufe der jeweiligen Austragung lässt sich auf Bildschirmen wie ein echtes Sportevent verfolgen. Da die Sportsimulationen auf komplexen Algorithmen beruhen, ist ein fehlerfreier und realitätsnaher Ablauf garantiert.

Auch wenn Virtual Sports nicht im Entferntesten mit echten Sportbegegnungen zu vergleichen ist, da einfach das Mitfiebern und die Atmosphäre im Stadion fehlt, ist es in Zeiten der Corona-Krise eine echte Alternative zu den üblichen Sportwetten.

Wer sich mit Wetten im digitalen Sport versuchen möchte, kann in die Welt des eSports eintauchen. Mittlerweile sind Videospiele ihrem negativ assoziierten Ruf entwachsen und bilden die Basis einer milliardenschweren Branche. Events im eSports sind ähnlich aufgebaut wie normale Sportveranstaltungen und ziehen große Zuschauerzahlen an. Die Corona-Krise hat zwar die meisten Live-Veranstaltungen mit Publikum zur Annullierung gezwungen, doch die Austragungen finden online trotzdem statt – natürlich ohne Zuschauer. Zahlreiche Anbieter führen die einzelnen eSports-Partien in ihrem Portfolio auf und ermöglichen so eine andere Form der Sportwetten.

Beitragsbild: GregMontani / Pixabay