Darts: Sherrock siegt als erste Frau bei WM

(APA/dpa) – Fallon Sherrock hat mit dem ersten Sieg einer Frau bei einer Darts-Weltmeisterschaft für eine sportliche Sensation gesorgt. Die 25-jährige Engländerin schlug am Dienstagabend im Alexandra Palace von London Landsmann Ted Evetts mit 3:2 und will den nächsten Coup gleich folgen lassen: In Runde zwei ist am Samstagabend (ca. 22.00 Uhr) ausgerechnet Österreichs Ass Mensur Suljovic der Gegner.

Als eine von zwei Frauen war Sherrock neben der Japanerin Mikuru Suzuki an den Start gegangen. Doch während Suzuki am Sonntag noch haarscharf mit 2:3 an James Richardson scheiterte, machte Sherrock in einem höchst umkämpften Match die Überraschung perfekt. “Ich habe jede Minute genossen”, sagte die strahlende Siegerin. Sie hatte sich nach 0:1-Satzrückstand deutlich gesteigert und ab dem zweiten Satz mit insgesamt sechs Aufnahmen mit der Maximalpunktzahl von 180 Punkten geglänzt. “Ich bin einfach froh, was ich für den Darts-Sport erreicht habe”, sagte Sherrock. “Ich bin so stolz auf mich – wie ich gespielt habe. Ich bin überglücklich.”

Für Suljovic, in der ersten Runde mit einem Freilos ausgestattet, wird der Auftakt im Turnier damit nicht leichter. Einen Vorgeschmack auf die Stimmung, die die Nummer elf der Welt im Kampf um den Einzug in die Runde der besten 32 erwartet, gab es am Mittwoch. Die gelernte Friseurin Sherrock wurde im “Ally Pally” vom ersten Moment an gefeiert. “Sherrock’s on fire”- und “We love Fallon”-Rufe prägten das packende Spiel, Gegner Evetts hatte von Beginn an mit Buhrufen und Pfiffen zu kämpfen.

“Als der letzte Pfeil drin war, konnte ich es nicht glauben”, sagte Sherrock. Der Sieg stehe für sie noch über ihrer Finalteilnahme bei der Frauen-WM der British Darts Organisation (BDO) im Jahr 2015. So wie gegen Evetts will sie auch gegen Suljovic klare Außenseiterin sein. “Ich werde mein Spiel spielen”, kündigte die Britin an.

