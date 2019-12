Darts-WM: Nur noch ein Österreicher im Rennen

Zoran Lerchbacher und Rowby-John Rodriguez sind am Dienstag bei der Darts-WM in London ausgeschieden.

Der 47-jährige Steirer Lerchbacher unterlag in der zweiten Runde dem Polen Krzysztof Ratajski 1:3. Der 25-jährige Wiener Rodriguez verlor indes in der ersten Runde gegen Noel Malicdem von den Philippinen glatt 0:3. Der mit einem Freilos ausgestattete Mensur Suljovic bestreitet seinen ersten Auftritt im Zweitrundenmatch gegen die Engländerin Fallon Sherrock oder deren Landsmann Ted Evetts am Samstag.

(APA)

Artikelbild: GETTY Images