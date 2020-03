Diese Sportevents finden trotz Corona (noch) statt

via

Die Corona-Pandemie sorgt auch in der Sportwelt für Chaos und Terminprobleme! Aber nicht alle Sportevents wurden bislang abgesagt. Hier ist eine Übersicht über die wenigen internationalen Top-Sportevents, die trotz der Ausbreitung des Coronavirus noch stattfinden oder stattfinden sollen:

OLYMPIA

* Die Olympischen Spiele von 24. – 9. August in Tokio sind noch nicht abgesagt oder verschoben worden. Die Entzündung der Olympischen Fackel am Donnerstag in Athen ging über die Bühne – allerdings ohne Zuschauer mit einer Mini-Feier.

FUSSBALL

* Die australische Fußball-A-League hat sich für den Rest der Saison Geisterspiele verordnet, könnte nach der Quarantäne-Beschränkungen zweier Teams aber temporär gestoppt werden. Nichtsdestotrotz will die Liga die letzten Partien vor den Play-offs in einen verdichteten Spielplan packen.

* Die türkische Süper Lig hat indes entschieden den SPielbetrieb fürs erste zu stoppen.

RUGBY

* Die für Juli angesetzten Tests von Südafrikas Team gegen Schottland und Georgien sollen derzeit noch plangemäß stattfinden. Im April will man die Lage allerdings neuerlich überprüfen.

* Australiens Topliga setzt ihre Saison ohne Zuschauer fort.

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL

* Die oberste australische Liga startete ihre Saison wie geplant am 19. März. Es gibt allerdings keine Zuschauer, zudem wurden 5 der 22 Runden gestrichen.

SNOOKER

* Die WM in Sheffield soll wie geplant von 18. April bis 4. Mai in Sheffield stattfinden.

PFERDERENNEN

* In Australien gehen Top-Rennen ohne Zuschauer in Szene.

KAMPFSPORT

* Die hauptsächlich in England stattfindenden Events der Cage Warriors, einer Mixed-Martial-Arts-Serie, sollen am 20. März plangemäß fortgesetzt werden, nachdem der Ort von London nach Manchester verlegt wurde.

