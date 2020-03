Eine Million Mahlzeiten: NFL-Superstar Wilson unterstützt Corona-Betroffene

Quarterback Russell Wilson möchte eine Million Mahlzeiten für Bedürftige zahlen, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind.

Das teilten der Quarterback der Seattle Seahawks und seine Frau Chiara in einem Videobeitrag bekannt.

The world needs us ALL. Unprecedented times. @Ciara & I are supporting our community in Seattle by donating 1 million meals with Seattle @FoodLifeLine https://t.co/TMUkkwjDV6 Rally & support your local food bank @FeedingAmerica

Let’s all keep the Faith during this difficult time pic.twitter.com/i2oJnQoOgb

— Russell Wilson (@DangeRussWilson) March 18, 2020