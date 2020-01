Football: Haftbefehl gegen Odell Beckham Jr.

Dem Footballstar Odell Beckham Jr. droht wegen des Schlags auf das Gesäß eines Sicherheitsmannes Ärger.

Die Polizei von New Orleans hat einen Haftbefehl wegen leichter Körperverletzung gegen den Wide Receiver der Cleveland Browns erlassen. Das berichtet der US-Sender ESPN.

Auf einem im Internet kursierenden Video ist zu sehen, wie “OBJ” in der Kabine seines ehemaligen Teams der Louisiana State University nach dem Gewinn der College-Meisterschaft am Montag in New Orleans einem Mann in Uniform von hinten auf das Gesäß schlägt.

Per multiple outlets, an arrest warrant has been issued for #Browns WR Odell Beckham. He is being charged with simple battery.

He slapped the ass of a cop during #LSU's post-game locker room celebration.

Happy Thursday. pic.twitter.com/WbD5NqNh7x

— Ross Dellenger (@RossDellenger) January 16, 2020