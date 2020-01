via

St. Gallens Stammgoalie Dejan Stojanovic verlässt den Schweizer Fußball-Oberhaus-Club und wechselt zu Middlesbrough in die zweithöchste Liga Englands. Der 26-Jährige unterschrieb auf der Insel einen Vertrag bis Sommer 2023. Der in Feldkirch geborene österreichisch-mazedonische Doppelstaatsbürger kam Ende August 2018 zu den Ostschweizern, für die er in 81 Pflichtspielen zwischen den Pfosten stand.

