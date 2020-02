NFL: Lamar Jackson zum MVP gewählt

Als erst zweiter Spieler nach Tom Brady hat Jungstar-Quarterback Lamar Jackson einstimmig die Auszeichnung als wertvollster Spieler der NFL erhalten. Der 23-jährige Spielmacher der Baltimore Ravens erhielt bei der von der Nachrichtenagentur AP organisierten Wahl von Sportjournalisten alle 50 Stimmen.

Jackson hatte die Ravens diese Saison zu 14 Siegen in 16 Partien im Grunddurchgang geführt, war aber schon beim ersten Auftritt in den Play-offs gescheitert. Mit 1.206 Yards erzielte er mehr Raumgewinn durch eigene Läufe als jeder Quarterback zuvor und warf 36 Touchdowns.

The 2019 Most Valuable Player.@Lj_era8 joins @TomBrady as the only players in NFL history to be unanimously selected as MVP! #NFLHonors pic.twitter.com/HxhwdW1dF2

— NFL (@NFL) February 2, 2020