Olympia: Feuer in Japan eingetroffen – Aber Ungewissheit um Spiele

Unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie ist in Japan am Freitag die Olympische Flamme aus Griechenland für die Sommerspiele 2020 eingetroffen.

In einer kleiner als ursprünglich gedachten Zeremonie wurde das Olympische Feuer auf einem Militärstützpunkt in Higashimatsushima im Nordosten der Hauptinsel Honshu in Empfang genommen.

Lediglich 200 örtliche Schüler durften wegen der Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus teilnehmen. Unsicher ist allerdings weiterhin, ob die Olympischen Spiele überhaupt wie geplant am 24. Juli in Tokio beginnen können.

Hope has begun lighting our way in Japan. 🔥 #OlympicTorchRelay

The flame will now be exhibited in the Tohoku Region, one of the areas most affected by the 2011 earthquake, sharing its message of recovery and the relay concept of #HopeLightsOurWay for #Tokyo2020. pic.twitter.com/T7pvgeTJCn

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2020