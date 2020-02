Quarterback Mahomes wertvollster Spieler bei Super Bowl

via

via Sky Sport Austria

Star-Quarterback Patrick Mahomes ist als wertvollster Spieler beim Super-Bowl-Sieg seiner Kansas City Chiefs ausgezeichnet worden. Der 24-Jährige warf am Sonntag (Ortszeit) in Miami beim 31:20 gegen die San Francisco 49ers im Finale der National Football League zwei Touchdownpässe und lief einen Ball selbst in die Endzone.

Zwei Würfe von Mahomes wurden zwar durch die gegnerische Verteidigung abgefangen, nach einem 10:20-Rückstand führte er sein Team aber noch zum Sieg. Im vergangenen Jahr war Mahomes bereits zum wertvollsten Spieler der Saison gekürt worden. Damit ist er der jüngste Profi der NFL-Geschichte, der beide Trophäen gewonnen hat.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images