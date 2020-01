Quaterback Mahomes führt Kansas City in den Super Bowl

Die Kansas City Chiefs stehen im 54. Super Bowl am 2. Februar in Miami.

Im AFC Championship Game setzte sich das Team um den überragenden Quarterback Patrick Mahomes mit 35:24 (21:17) gegen die Überraschungsmannschaft Tennessee Titans durch.

Für die Chiefs ist es die dritte Teilnahme am Endspiel der National Football League (NFL). 1970 gewannen sie den Super Bowl gegen die Minnesota Vikings, drei Jahre zuvor waren sie im ersten Super Bowl überhaupt gegen die Green Bay Packers als Verlierer vom Platz gegangen.

Die Titans hatten in den diesjährigen Play-offs zuvor Titelverteidiger New England Patriots sowie die Baltimore Ravens, das beste Team der regulären Spielzeit, ausgeschaltet. In Kansas City führten sie mit 10:0 und 17:7, am Ende aber war Mahomes nicht zu stoppen: Er warf drei Touchdown-Pässe lief einmal selbst in die Endzone.

Im NFC Championship Game stehen sich in der Nacht zu Montag die San Francisco 49ers mit dem deutschen Linebacker Mark Nzeocha und der viermalige Super-Bowl-Gewinner Green Bay Packers gegenüber.

