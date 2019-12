Sherrock-Hype hält an – “Beginn einer neuen Ära”

Der Hype um Darts-Spielerin Fallon Sherrock hält an. Die 25-jährige Engländerin wird nach ihrem historischen Sieg bei der WM in London 2020 bei der World Series in New York antreten, wie der Weltverband (PDC) am Donnerstagabend mitteilte. Für Darts-Boss Barry Hearn könne Sherrocks 3:2-Sieg über Ted Evetts vom Dienstag “den Beginn einer neuen Ära” darstellen, ließ der 71-Jährige mitteilen.

“Die erste Frau, die etwas Besonderes schafft, ist immer eine Neuigkeit, weil es einen Durchbruch für den Sport bedeutet”, sagte Hearn. Sherrock bekommt es in der zweiten Runde am Samstag (ab 22.00 Uhr MEZ) mit Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic zu tun.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images